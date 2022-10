1. Schlagzeugmesse im Saarrland : Ein Tag im Zeichen der Vielfalt des Schlagzeugs

Manche Schlagzeuger schwören auf Minimalismus, Terry Bozzio, hier im Bild, aber kein Teilnehmer der Messe, mag es eine Nummer größer. Foto: imago stock&people/imago stock

Eppelborn Die erste Schlagzeugmesse des Saarlandes findet am Samstag, 15. Oktober, im Big Eppel in Eppelborn statt. Bei freiem Eintritt.

Eigentlich findet Marc Bollow den Begriff Schlagzeug ja nicht besonders schmeichelhaft. „Man schlägt es nicht und für Zeug ist es zu kostbar“, sagt er mit einem Lachen. Daher betreibt er in Uchtelfangen auch keine Schlagzeugschule, sondern eine „Drumschool“, in der der 42-Jährige Anfängern und Fortgeschrittenen Unterricht an dem Instrument erteilt, über dessen Faszination er stundenlang reden kann.

Und eben diese Begeisterung möchte Bollow, der am Drummers Collective in Straßburg und New York studiert hat, auch anderen vermitteln. Warum nicht mit einer Messe, bei der sich alles ums Schlagzeug dreht? Die Idee dazu sei ihm bereits vor zwei Jahren gekommen, zu Beginn der Pandemie. „Früher gab es die Musikmesse in Frankfurt, die leider eingestellt wurde. Und eine Messe nur fürs Schlagzeug gibt es auch im weiteren Umkreis nicht“, sagt Bollow. Aber wo sollte so etwas stattfinden? Eine Messe, bei der sich kleinere Manufakturen und Firmen präsentieren können, wo die Vielfalt dieses Instruments gezeigt werden kann, von der Herstellung bis zum Spiel, wo man sich treffen, austauschen, an Workshops teilnehmen, Profis über die Schulter schauen oder einfach nur neugierig in die Welt des Schlagzeugs eintauchen kann?

„Da ich in Wiesbach lebe, war es naheliegend, bei der Gemeinde Eppelborn anzufragen, wo ich vonseiten des Bürgermeisters sofort Zustimmung erhielt.“ Und daher findet an diesem Samstag, 15. Oktober, die erste saarländische Schlagzeugmesse im Big Eppel in Eppelborn statt.

„Mir ist es ein Anliegen, zu zeigen, was hinter diesem Instrument steckt, das für mich eine Lebenseinstellung und Philosophie darstellt. Ganz wichtig ist mir, dass auch Nicht-Schlagzeuger auf der Messe einen Einblick in die Vielfalt des Schlagzeugs bekommen“, sagt Marc Bollow, dessen Idee auf enormes Interesse gestoßen ist. „Viele Firmen waren sofort begeistert und haben ihre Teilnahme zugesagt. Mittlerweile gibt es mehr Anfragen, als wir Platz zur Verfügung haben“, erzählt er. So stellt etwa die Firma Eule Drums aus dem Odenwald in Eppelborn ihre handgemachten Snare-Drums aus. „Ich war selbst schon mal dort und begeistert. Drei Jahre lagert das Holz, bis es verwertet wird.“ Aus der Schweiz kommt die Firma Aigner, die in erster Linie Drumsticks fertigt. Cube Drums und Samsun Cymbals aus Sachsen bauen Custom-Drums aus besten Hölzern und Becken. Handmade Custom Drums aus Bayern stellen in Fassbauweise handgefertigte Schlagzeuge her, WM Drums hingegen komplett handgefertigte Drumsets aus Aluminium Quintett Blech. Die Firma Schlag das Zeug aus Nordrhein-Westfalen hingegen hat ein multimediales Kartenspiel zum Erlernen des Instruments entwickelt, und bei Gem Sessions aus dem Saarland wird aus alten Becken Schmuck gefertigt. Mit Yamaha Deutschland ist auch ein echter Big-Player der Branche in Eppelborn, der dort sein neues E-Drum präsentiert.

Und dann sind da noch die Workshops, die jedem offen stehen. Szene-Größen wie Claus Hessler und Christin Neddens laden dazu ein, sich in Sachen Spieltechniken zu verbessern. Wenn die Technik zwar stimmt, aber irgendetwas noch nicht so richtig passt, gib es im Kurs zur richtigen Sitzposition von Florian Fochs die Antwort. Auch Udo Masshoff ist in Eppelborn mit seinem neuen Workshop dabei: Was machen wir Drummer eigentlich? „Masshoff ist so eine Art Guru, wenn es ums Stimmen von Schlagzeugen geht. Er hat schon mit Pink Floyd und den Rolling Stones gearbeitet und war gerade erst im Studio, um für Aufnahmen von Alicia Keys das Schlagzeug zu stimmen“, weiß Marc Bollow.

Ihm sei es auch wichtig gewesen, dass die Teilnahme an den Workshops kostenlos ist. Kostenlos ist auch eine Aktion von Musik Wein aus Niedersachsen, die jedem, der seine 14- bis 13-Zoll-Snare mitbringt, diese mit einem neuen Fell bespannt. Dass der Eintritt zur Messe ebenfalls kostenlos ist, versteht sich für Initiator Marc Bollow von selbst. Zum Abschluss, um 20 Uhr, gibt es dann noch ein Highlight mit dem Konzert des Ausnahme-Trios Flux. Thomas Langer, Claus Hessler und Paul Gehrig teilen die Leidenschaft für den Crossover zwischen Rock, Jazz, Pop und Latin.

„Es soll für alle ein schöner Tag werden, an dem wir die Liebe und Passion, die wir zum Schlagzeug haben, hoffentlich vielen Leuten vermitteln können“, sagt Marc Bollow, der hofft, dass die Schlagzeugmesse Saar keine einmalige Aktion wird, sondern auch in den kommenden Jahren stattfindet.

Die Schlagzeugmesse Saar findet am Samstag, 15. Oktober, von 10 bis 18 Uhr im Big Eppel in Eppelborn statt. Der Eintritt sowie die Teilnahme an den Workshops sind kostenlos. Eine Anmeldung für die Workshops per E-Mail an schlagzeugmessesaarland@gmail.com ist allerdings notwendig. Karten für das Flux-Konzert gibt es über die Gemeinde Eppelborn. Weitere Informationen online unter

Der Schlagzeuglehrer Marc Bollow hat die erste saarländische Schlagzeugmesse auf die Beine gestellt. Foto: Marc Bollow

Claus Hessler ist mit seinem Workshop „Drums Intensive Masterlab“, der auch die Moeller-Technik beinhaltet, dabei. Foto: Justyna Janik, Open Mind Drumming

Christin Neddens ist mit ihrem Groove-Workshop „Time, Feel, Chops & Taste“ zu Gast bei der Schlagzeugmesse Saar. Foto: Gerhard Kühne

Florian Fochs Foto: Florian Fochs