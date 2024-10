2. Schlagzeugmesse Saar Die wunderbare Welt des Schlagzeugs

Ein bisschen, oder auch ein bisschen mehr Lampenfieber gehört natürlich dazu, wenn man auf so einer großen Bühne, mit einem derart satten Sound vor so vielen Menschen spielen soll. Da waren viele der 23 Nachwuchsdrummer, die die breite Altersspanne von Grundschule bis Ruhestand ausfüllten, am Samstag im Big Eppel zunächst ein wenig aufgeregt, als sie ihr Talent im Rahmen der zweiten Schlagzeugmesse beweisen durften. Allesamt Schülerinnen und Schüler der Drumschool Marc Bollow, deren Inhaber die Messe erneut mit einem kleinen Team auf die Beine gestellt hat.