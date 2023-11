IHK regional „positiv führen“ Plädoyer für mehr Rasenmähermomente

„Nicht gemeckert ist genug gelobt.“ Das bekam Michael Krämer von seiner Mutter ziemlich oft zu hören, wie er den Zuhörern im Big Eppel verriet. Nun könnte man sagen: Geschadet hat‘s ihm scheinbar nicht. Immerhin gründete er 1992 mit gerade mal 17 Jahren in Eppelborn ein Unternehmen, das 2023 rund 160 Menschen beschäftigt und laut Brand eins zu den besten IT-Dienstleistern in ganz Deutschland gehört. Aber gut angefühlt hat es sich garantiert nicht, und wer weiß, was Michael Krämer mit mehr Unterstützung und Anerkennung noch alles erreicht hätte.