Vortrag im Haus Rech : Sein Herz schlägt für die „Tänzer im Wind“

Humes/Wiesbach Schmetterlingsexperte Rainer Ulrich stellte in Humes sein aktuelles Buch „Wer flattert hier?“ vor.

Nachlesen können Interessierte diese geballten Informationen in seinem neuesten Buch mit dem Titel „Wer flattert hier?“ Das farbenfrohe und übersichtlich gestaltete Werk mit aussagekräftigen Fotos ist besonders für Neueinsteiger konzipiert. Der Leser lernt in dem Buch 132 der häufigsten und auffallendsten Falter kennen. Zur schnelleren Bestimmung hat der Autor die Falter nach sechs Flügelfarben geordnet.

Ulrich liebt schon seit seiner Kindheit die Falter und erforscht seit mehr als 50 Jahren das Schmetterlingsleben. Bereits als kleiner Junge rannte er in Wustweiler den bunten Faltern auf der Wiese hinterher und notierte als 14-Jähriger von jeder einzelnen Tagfalterart besondere Funde und Beobachtungen und sogar schon die Häufigkeit. So kann er heute nach 50 Jahren belegen, wie sehr die Schmetterlingszahlen zurückgegangen sind.

Ulrich gestaltete seinen Vortrag sehr informativ und beschrieb mit aussagekräftigen Fotografien sehr anschaulich die Metamorphose oder Wandlung eines Schmetterlings, beginnend als Ei über die Raupe und Puppe bis hin zum fertigen Falter, der in der Insektenwelt der beliebteste Vertreter ist. Mit von der Partie waren auch die Motten, die nicht jeder mag, und der Buchsbaumzünsler. Dieser wunderschöne (!) ostasiatische Kleinschmetterling gehört zu den weniger beliebten Schmetterlingsarten. Er richtet große Schäden durch Kahlfraß an Buchsbäumen an. Selbst die Buchsbaumhecke im Garten von Ulrich in Wiesbach wurde vom Buchsbaumzünsler „verspeist“. „Meine Hecke ist wieder nachgewachsen, nachdem ich sie auf den Stock gesetzt hatte“, stellte er freudestrahlend fest. Und schweift wieder zurück zu den Schmetterlingen, die Leichtigkeit und Ruhe ausstrahlen und durch ihre vielfältigen Farben und Muster ins Auge fallen und deshalb den Betrachter immer wieder aufs Neue begeistern.