Backhaus Humes : Tradition des gemeinsamen Brotbackens soll weiterleben

Versammlung der IG Backhaus Humes im Haus Rech. Am 3. November ist ein Gespräch mit Bürgermeister Andreas Feld geplant. Foto: Klaus Werner Egler

Humes Vor fast genau einem Jahr wurde die Interessengemeinschaft Humeser Backhaus (IG) gegründet. Bisher wurde zwischen den Mitgliedern nur Online und über E-Mails kommuniziert. Kürzlich fand die erste Sitzung um 19 Uhr im Haus Rech statt.

Werner Egler stellte vor, wie es zur Gründung der IG Humeser Backhaus kam und welche Hintergründe hierfür ausschlaggebend waren. Hierbei waren vor allem die alte Tradition des gemeinsamen Brotbackens in der Dorfmitte, die Aufwertung der Dorfmitte und des Dorfplatzes von Humes wichtige Punkte, aber auch die Verbindung des Spitznamens aller Humeser, die man als Humeser Backowe bezeichnet.

Viele Gespräche wurden bisher mit Ministerien, der Gemeindeverwaltung Eppelborn und dem Bürgermeister geführt. Fördergelder stehen bereit, dies wurde sowohl schriftlich und auch mündlich aus dem Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz bestätigt, wie es weiter heißt. Einzig der Zehn-Prozent-Anteil der Gemeinde konnte bisher nicht geklärt werden. Der eigene Arbeitseinsatz wird dann pro Stunde und pro Person angerechnet. Die Möglichkeit eines gemeinsamen Dorffestes im Sommer 2023, organisiert von der IG Humeser Backhaus und den Ortsvereinen, auf dem Dorfplatz wurde auch angedacht. Der erwirtschaftete Erlös, so heißt es, könnte dann als Rückstellung für den Eigenanteil der Gemeinde genutzt werden.

„Mit diesen geplanten Maßnahmen wollen wir ein Zeichen setzen für unsere gesamte Dorfgemeinschaft und alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Eppelborn. Wir halten nicht nur die Hand auf und verlangen von der Gemeinde Gelder für Projekte, nein, wir wollen auch unseren Anteil an dem Projekt Humeser Backhaus durch Eigenleistungen und eigene finanzielle Zuschüsse realisieren“, schreibt die IG. So könnte aus einem kleinen Anteil der Gemeinde etwas ganz Großes für die Humeser Backowe und auch für alle in der Gemeinde entstehen.