Jubiläum : Einmal 11 plus 1: HuKV feierte sein erstes großes Jubiläum

Einmal 11 plus 1: HuKV feierte sein erstes großes Jubiläum

Humes Die Karnevalisten in Humes feierten ihr erstes großes Jubiläum: 1 x 11 plus 1. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der närrische Geburtstag mit einem Jahr Verspätung, dafür aber nicht weniger intensiv gefeiert, teilt ein Sprecher der Gemeinde Eppelborn mit.

Schon im Jahr nach der Gründung zählte der HuKV rund 200 Mitglieder und ging mit seinen Aktionen auf einer eigenen Homepage online. Gerade der Internetauftritt über die Homepage, aber auch bei Facebook, sorgte dann in Corona-Zeiten dafür, dass die Videos zur Fastnacht bei den vielen Närrinnen und Narren für ein wenig Abwechslung und gute Stimmung sorgten.

Geplant waren in der abgelaufenen Session 2021/22 drei Sitzungen im big Eppel. Leider mussten diese aufgrund der Pandemie abgesagt werden. Nun hoffen die Akteure des Vereins, dass im kommenden Jahr endlich wieder ausgelassen gefeiert werden kann – die Vorbereitungen hierfür laufen in allen Gruppen auf Hochtouren. Das Jubiläum wurde nun gebührend begangen.

Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgten dafür, dass sich die Gäste rundum wohl fühlten. Auch der Regen konnte die Besucherinnen und Besucher nicht vom Feiern abhalten. Bis spät in die Nacht wurde mit Musik und guter Unterhaltung Party gemacht. Für gute Laune sorgte die Partyband Die Granaten, die sogar extra ein paar Humeser Lieder für diese Veranstaltung einstudiert hatte. Dies ist aber kein Wunder, schließlich ist der Schlagzeuger ein echtes HuKV-Original.

Programmleiter Kai Broschart hatte neben seiner Tätigkeit als Drummer auch noch schnell ein karnevalistisches Rahmenprogramm aufgestellt: Tanz mit der Young Generation, Büttenrede von Lia Broschart und Leonie Biesel, große Gefühle bei Vater und Sohn, das Stimmungswutz mit dem Brill Projekt und absolute Gänsehaut beim Auftritt der Biesels – alles moderiert von der HuKV-Hostess Desiree König. Insgesamt ein großartiges Fest, bei dem der Verein auch außerhalb der Session so richtig schön Faasend gefeiert hat.

Sehr gerne hatte der Eppelborner Bürgermeister Andreas Feld die Schirmherrschaft für diese Veranstaltung übernommen. Er gratulierte dem Verein zum närrischen Jubiläum und dankte allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern sowie allen, die auf und hinter der Bühne seit nunmehr zwölf Jahren dafür sorgen, dass in Humes mit viel Spaß Fastnacht gefeiert wird. Unter den Gratulanten waren auch Vertreterinnen und Vertreter aus befreundeten Karnevalsvereinen in der Gemeinde. Schnell war allen nach der langen, pandemiebedingten Pause klar: Humes ist eine Fastnachtshochburg, und Faasend gehört in Humes einfach dazu – „Humes, Du bist ein Gefühl!“