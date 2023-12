Eppelborn Hörnerklang zu Ehren des Schutzpatrons St. Hubertus

Am 3. November, pünktlich, um 17.55 Uhr, erklangen die Jagdhörner in der Pfarrkirche St. Sebastian um den Einzug „einzuläuten“, wie die Gemeinde mitteilt. Festlich geschmückt erstrahlte der in einem Walddiorama aufgebaute Hubertus-Hirsch unter dem hell erleuchteten Kreuz. Auch die vielen Gläubigen wurden mit ihren Liedern dem festlichen Rahmen gerecht. Der gut gefüllte Kirchenraum erlebte im Wechsel von den Jagdhornbläsern und dem Pfarrcäcilienchor Eppelborn ein akustisches Klangerlebnis der besonderen Art zwischen den Abschnitten der katholischen Liturgie. Dekan Thieser ging zu Beginn und in der Predigt auf das Leben und Wirken des hl. Hubertus in anschaulicher Weise bis zu dessen Tod als Bischof von Maastricht und Lüttich ein. Seinem Wunsch, die Lesung und die Fürbitten durch die Jäger selbst vorzutragen, wurde gerne entsprochen, was auch von Jägerin und Jagdhornbläserin Pauline Kohler übernommen wurde. Im Anschluss an diese festliche Eucharistiefeier bat Dekan Thieser das Bläserkorps Hubertus Illtal unter der Leitung von Pia Stuhlsatz den Besuchern im Altarraum noch ein paar Spielstücke zu Gehör zu bringen, was im Anschluss mit lautstarkem anhaltendem Beifall honoriert wurde. Pastor Thieser bedankte sich beim Jagdhornbläserkorps Hubertus Illta“, dem Pfarrcäcilienchor Eppelborn unter der Leitung von Chordirektor ADC Uwe Alter und den Besuchern der Messe, verbunden mit dem Wunsch diese Feier im kommenden Jahr zu wiederholen.