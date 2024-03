Katholische Kirche in Eppelborn Was Katholiken an Ostern feiern, welche Bräuche es gibt – und was sich geändert hat

„Wer an Ostern zu spät zur Kirche kommt, braucht keine Angst zu haben, dass er keinen Platz mehr findet“, erklärt Anne Haan, Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft Eppelborn-Dirmingen. Da sei bei den Besucherzahlen noch viel Luft nach oben. An Weihnachten sei das anders, die Bänke vollbesetzt: „Weihnachten ist das Fest der Familie. Das wird mit Heimeligkeit und viel Harmonie verbunden. Die Geburt eines Kindes in einer Krippe steht im Mittelpunkt. Da gehört neben Weihnachtsbaum und Festessen für viele der Gang in die Kirche auch heute noch dazu“, erklärt Haan. Ein wenig schade, findet sie, denn schließlich sei Ostern das wichtigste und bedeutendste Fest in der katholischen Kirche. „Doch wer will sich schon mit dem Leiden, der Kreuzigung und dem Tod auseinandersetzen?“, so die Gemeindereferentin.