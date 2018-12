Im August diesen Jahres führte der Seniorenbeirat Eppelborn eine repräsentative Befragung mit zufällig ausgesuchten Mitbürgern über 60 Jahre in der Großgemeinde durch. Die Auswertung dieser Seniorenbefragung ergab, dass nahezu 100 Prozent der Befragten eine öffentliche Toilette in Eppelborn, sprich der Großgemeinde vermissen.

Es ist der Gemeindeverwaltung aus Kostengründen nicht möglich, in Eppelborn sowie in den verschiedenen Ortsteilen öffentliche Toiletten einzurichten. Öffentliche Toiletten genießen zudem nicht den besten Ruf und sind grundsätzlich gerade dann, wenn man sie besonders dringend braucht, nicht in der Nähe. Dazu kommt, dass durch die Anonymität der Einrichtungen oftmals Vandalismus die Kosten für Unterhalt und Wartung zusätzlich in die Höhe treibt, so heißt es in einer Pressemitteilung des Seniorenbeirates.

Nichtsdestotrotz stellen diese Einrichtungen innerorts ein notwendiges und sinnvolles Angebot dar. Der seit einem Jahr in der Gemeinde Eppelborn aktive Seniorenbeirat möchte deshalb das Konzept „freundliche Toilette“ in der Kommune installieren. Die erste, für jeden Bürger während den Öffnungszeiten nutzbare Toilette befindet sich im Rathaus der Gemeinde, erstes Obergeschoss beziehungsweise Eingang Hellbergstraße.

Das Prinzip des Konzepts ist verhältnismäßig einfach. Vornehmlich Gewerbetreibende mit Kundentoilette, eventuell auch Ärzte/Zahnärzte, sowie lokale Gastronomen erklären sich bereit, ihre Toiletten nicht nur Kunden/Patienten/Gästen, sondern, während ihrer Öffnungszeiten, auch der Allgemeinheit kostenlos zur Verfügung zu stellen. Im Gegenzug erhalten sie von der Gemeinde ein Schild mit freundlichem Logo, welches im Eingangsbereich sichtbar kennzeichnet, dass dieser Betrieb sich an der Aktion beteiligt. Desweiteren erhält er ein „Spendenhäuschen“ mit Logo zum Aufstellen, für eine freiwillige Spende der Benutzer.

Der Seniorenbeirat freut sich über eine rege Teilnahme unterschiedlichster Gewerke. Durch die sich daraus ergebenden unterschiedlichen Öffnungszeiten, könnte so eine zeitlich breit gefächerte „freundliche Toilette“ den Bürgern zur Verfügung stehen.

Damit diese Aktion ein anhaltender Erfolg werden kann, bittet der Seniorenbeirat die Nutzer der „freundlichen Toilette“ eindringlich, diese sauber und einladend für den nächsten Besucher mit dringendem Bedürfnis zu hinterlassen.

Wer sich von den Gewerbetreibenden der Großgemeinde Eppelborn für diese Aktion begeistern kann und bereit ist, diese aktiv durch das Bereitstellen seiner Kundentoilette zu unterstützen, wendet sich an die Vorsitzende des Seniorenbeirates.