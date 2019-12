Ortsrat : Jürgen Appel ist Beauftragter für Naturschutz

Hierscheid In einer sehr harmonisch verlaufenden Sitzung des Ortsrates ernannten zunächst die Mitglieder Jürgen Appel zum Naturschutzbeauftragten. Appel wird bis zur nächsten Wahl vorläufig fünf Jahre für das Amt zur Verfügung stehen.

In der Kasse hatte der Ortsrat noch 300 Euro Ortsratsmittel, die an Vereine und Institutionen verteilt werden können. Einstimmig wurde über die Vergabe dieser Mittel beraten und eine entsprechende Zuweisung beschlossen. Ortsvorsteher Marco König informierte über den nächsten Seniorennachmittag, der am Sonntag, 16. Februar, ab 15 Uhr im Big Eppel wieder gemeinsam mit Eppelborn stattfinden soll. An diesem Termin wird ein unterhaltsames Programm geboten und es werden Leckereien gereicht. Die Zusammenlegung dieser Veranstaltung für die älteren Mitbürger mit den Senioren aus Eppelborn erfolgte, weil in Hierscheid keine geeigneten Räumlichkeiten zur Durchführung vorhanden sind. Es wird ein Fahrdienst eingerichtet.