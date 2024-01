Handball Ein Rückkehrer und eine Vertragsverlängerung

Zum Auftakt für die HF Illtal, die am vergangenen Wochenende beim Rückrundenstart in der Handball-Oberliga spielfrei waren, gibt es Neuigkeiten. Trainer Mirko Pesic verlängerte seinen Vertrag um ein Jahr. Außerdem ist mit Alexander Dörr ein alter Bekannter zurück. Im Spiel beim TV Nieder-Olm stand der Torhüter am Samstag zwischen den Pfosten. Die Niederlage beim Tabellenzehnten konnte er nicht verhindern. Die Illtaler mussten sich mit 37:39 (13:16) geschlagen geben.