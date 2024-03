Handball Nach der Blamage: Die HF Illtal melden sich zurück

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung haben sich die HF Illtal in der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar zurückgemeldet. Mit dem 29:25 (16:14)-Sieg beim Tabellenzwölften TuS Kaiserslautern-Dansenberg II haben sie am Sonntag eine Reaktion auf die blamable Leistung in der Vorwoche gezeigt. „Nach dem 29:33 gegen die HSG Eckbachtal war die Stimmung gedrückt. Vor unserem Abschlusstraining haben wir uns intensiv mit unseren Fehlern befasst, um gegen den TuS Kaiserslautern-Dansenberg II zu zeigen, dass die Niederlage nur ein Ausrutscher war. Wir mussten einiges wiedergutmachen, waren aber motiviert und zuversichtlich“, berichtet Illtals Linksaußen Till Pankuweit aus der Trainingswoche.