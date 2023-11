Handball-Oberliga Merziger ist „fast wieder bei 100 Prozent“

Sein Körper fühle sich „überraschend gut“ an, was nach einer solchen Verletzung nicht selbstverständlich sei. Marius Merziger verpasste rund anderthalb Saisons wegen eines Knorpelschadens im Knie. Inzwischen ist der Spieler des Handball-Oberligisten HF Illtal wieder zurück. Auch am Samstag stand er beim 29:28 (16:18)-Heimsieg über den Tabellenfünften TV Offenbach in der Eppelborner Hellberghalle auf der Platte.