Christoph Holz (am Ball) von den HF Illtal lässt sich vor rund 320 Zuschauern in der Hellberghalle auch vom Trikot-Test seines Gegenspielers nicht am Sprungwurf hindern – und einen Sekundenbruchteil später scheppert es im Tor der HSG Eckbachtal. Am Ende des Abends hatte sich Holz 15 Mal in die Torschützenliste eingetragen – und damit großen Anteil am 26:22-Sieg der Zebras. Foto: Mohr/FNS