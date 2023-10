Handball-Oberliga Ein Spiel, das Erinnerungen weckt

Die Vereinigten Turnvereine (VTV) Mundenheim waren in der Spielzeit 2021/22 nah an dieser perfekten Saison dran. Sie reisten am 20. Februar 2022 zum 16. Saisonspiel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit bis dahin makelloser Bilanz in die Hellberghalle. Dort warteten auf sie die Handballfreunde (HF) Illtal. Mundenheim wollte seine Siegesserie unbedingt fortsetzen. Doch die Handballfreunde wuchsen in Eppelborn über sich hinaus und rangen den späteren Meister mit 29:25 nieder. Es war die erste Niederlage der Saison für die Mannschaft aus dem Stadtteil von Ludwigshafen, die später mit 56:4 Punkten souverän den Titel holte und sich für eine Spielzeit in die 3. Liga verabschiedete. Die zweite Saisonniederlage kassierte Mundenheim damals erst, als der Titel schon feststand.