Handball Das Schlusslicht soll kein Stolperstein werden

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Und wenn die ersten beiden Versuche in die Hose gehen, liegen auf dem dritten umso größere Hoffnungen. Die Handballfreunde (HF) Illtal haben in ihrer Englischen Woche in der Oberliga zwei der drei Spiele verloren. Am Samstag unterlagen sie den Vereinigten Turnvereinen (VTV) Mundenheim mit 27:34 in der Hellberghalle in Eppelborn, am Mittwoch gab es in der Rundsporthalle eine 34:38-Niederlage bei der HSG Rhein-Nahe Bingen. In der dritten Partie soll an diesem Sonntag um 18 Uhr unbedingt ein Sieg her. Zu Gast in Eppelborn ist die HSG Worms.