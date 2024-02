Handball Ein Sieg wie in alten Zeiten

Über viele Jahre hinweg galt die Hellberghalle, Heimspielort des Handball-Oberligisten HF Illtal, als Festung. In der jüngeren Vergangenheit bröckelte die einst gefürchtete Heimstärke. Doch am Sonntag fühlte sich die Halle ein wenig an wie in „alten Zeiten“. Gegen die SF Budenheim fuhren die Saarländer vor mehr als 300 Zuschauern einen 31:27 (15:12)-Sieg ein.