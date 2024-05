FC Hertha Wiesbach Die Hertha sorgt für das Herzschlag-Finale

Dieser Treffer war wie eine Befreiung: Im Nachholspiel in der Fußball-Saarlandliga am Mittwoch stand es zwischen dem FC Hertha Wiesbach und dem SV Hasborn nach 56 Minuten 0:0. Damit wäre der Ortsrivale FV Eppelborn Meister gewesen. Dann zog Wiesbachs Außenverteidiger Yannik Ernst aus 18 Metern ab – und der Ball schlug links oben zum 1:0 im Tor ein. Ernst und seine Mitspieler jubelten ausgelassen. „Gerade in dem Moment hat sich das sehr geil angefühlt – und es war sehr erlösend“, erklärte der Torschütze. Den Treffer erzielte der 20-Jährige mit seinem schwächeren linken Fuß. „Ich habe vor dem Schuss gezweifelt, ob das was wird, wenn ich mit links schieße. Aber dann habe ich gedacht, dass ich es einfach mal riskiere. Entweder er geht halt rein oder nicht“, ergänzte Ernst. Sein Treffer war von enormer Bedeutung. Denn seine Mannschaft brauchte einen Sieg, sonst hätte Spitzenreiter FV Eppelborn den Titelgewinn und den Aufstieg in die Oberliga feiern können.