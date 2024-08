Dirmingen Auf Finkenrech den Herbst begrüßen

Dirmingen · Zum Herbst auf Finkenrech wird eingeladen am Samstag und Sonntag, 21. und 22. September. Dann steigt in dem Dirminger Naherholungsgebiet das große Erntedankfest. Rund 65 Händler bieten an beiden Tagen zwischen 11 und 18 Uhr alles rund um den Garten, aber auch Handwerkskunst, regional produzierte Agrarerzeugnisse, Back- und Wurstwaren sowie lokale Spezialitäten an, erläutert die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) in ihrer Ankündigung.

30.08.2024 , 16:14 Uhr

Herbst auf Finkenrech – hier der Blick auf den Festplatz Foto: Gerd Wehlack