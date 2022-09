Besuchermagnet Finkenrech : Den Herbst feiern auf Finkenrech

Dirmingen Erntedankfest mit Musik, Erntedank-Segen und Kinderprogramm. Themengärten laden zum Spaziergang ein.

Das Freizeitzentrum Finkenrech in Dirmingen steht am kommenden Wochenende wieder ganz im Zeichen des großen Erntedankfestes „Herbst auf Finkenrech“. Rund 60 Händler bieten hier am Samstag und Sonntag, jeweils zwischen 11 und 18 Uhr alles rund um den Garten, aber auch Handwerkskunst, regional produzierte Agrarerzeugnisse, Back- und Wurstwaren sowie lokale Spezialitäten an. Außerdem wird mit zahlreichen kulinarischen Leckereien aus der Region für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. „Herbst auf Finkenrech ist in jedem Jahr ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Landkreises Neunkirchen. Ich freue mich auf die liebevoll gestalteten Verkaufsstände und die außergewöhnlichen Produkte aus unserer Region“, so Landrat Sören Meng in einer Pressemitteilung. Am Samstag finden Live-Auftritte der Bands Dreiklang und Dreierpasch statt. Der Sonntag beginnt mit einer Matinée des‘Instrumentalvereins Eppelborn, ehe am Nachmittag die Band Revival für gute Stimmung sorgen will. Zudem wird am Sonntag um 11.45 Uhr ein ökumenischer Erntedanksegen erteilt. Auch für die kleinen Besucher gibt es mit dem vielseitigen Bastel-Programm, dem barrierefreien Spielplatz mit Barfußpfad und dem Tiergehege einiges zu erleben.