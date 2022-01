Handball : HF Illtal erreichen Final-Turnier im Saarlandpokal

Max Mees von den Handballfreunden Illtal (Mitte) setzt sich gegen und Robin Von Lauppert (links) und Tobias Stauch von der VTZ Saarpfalz durch. Er war beim 36:21-Heimsieg mit acht Treffern bester Torschütze der Pokalpartie. Foto: Mohr/FNS

Eppelborn Titelverteidiger qualifiziert sich für „Final 4“ an Ostermontag. In der Handball-Oberliga geht‘s am Sonntag gegen den TuS Daun.