Handball-Derby : Trotz Unentschieden „Derbysieger“

Das Saar-Derby der Oberliga endete zwar Unentschieden: Die Handballer der HF Illtal feierten ihren Ausgleich in letzter Sekunde gegen den Favoriten TV Homburg aber wie einen Sieg. Der Homburger Muhamet Durmishi (vorne links) kann es nicht fassen. Foto: Mohr/FNS Foto: Mohr/FNS

Homburg Handball-Oberligist HF Illtal sieht im Derby gegen Aufstiegsaspirant Homburg kurz vor Schluss wie der sichere Verlierer aus. Doch die Saarpfälzer haben die Rechnung ohne Yannik Jungblut gemacht.

Von Lucas Jost

Es sind Szenen, wie sie nur ein Derby schreibt. Was sich am Samstag in der Sporthalle Homburg abspielt, lässt auch den letzten Zuschauer von seinem Platz aufspringen: Noch knapp zehn Sekunden sind im Lokalduell der Handball-Oberliga zwischen Aufstiegsaspirant TV Homburg und den HF Illtal zu spielen. Homburg führt mit 23:22 und ist in Ballbesitz. Die Gastgeber haben in Unterzahl aber den sechsten Feldspieler ergänzt – das Tor der Saarpfälzer ist also unbewacht. Die Homburger verrennen sich dann in der Illtaler Abwehr. Der Ball fällt HFI-Spieler Yannik Jungblut vor die Füße. Der reagiert am schnellsten, schnappt sich die Kugel und rast auf das Homburger Tor zu. Die Gastgeber schaffen es noch zu wechseln. Auch TVH-Torhüter Benedikt Berz sprintet von der Seitenlinie in Richtung des eigenen Sechs-Meter-Raums. Doch Jungblut gewinnt das Laufduell und hämmert den Ball mit der Schluss-Sirene zum 23:23-Endstand ins Netz. Der Rest sind pure Emotionen: Resignation, Fassungslosigkeit auf Seiten des TV Homburg, grenzenloser Jubel auf Seiten der Handballfreunde.

Was hatten sich die Mannschaften vor dem Derby vorgenommen: Für beide war das Duell mehr als nur das zwölfte Saisonspiel. Es ging um die Rivalität unter Freunden, ehemaligen Mitspielern, um Prestige und Ehre. Fünf Spieler der Homburger liefen früher im Illtal auf. Umgekehrt stand bei den HFI mit Tobias Krumm ein Torwart mit Homburger Vergangenheit zwischen den Pfosten. „Es geht heute mit Sicherheit nicht nur um Tabellenplätze“, meinte Homburgs Spielertrainer Marvin Mebus vor der Partie.

So begann die Begegnung, so lief sie über 60 Minuten. Und sie bot die Unterhaltung, die ein Derby verspricht. Der Ex-Illtaler Patrick Bach glänzte beim TVH in polarisierender Doppelfunktion. In seiner Hauptaufgabe als Kreisläufer und Mittelblock-Spieler hielt er Illtals Torjäger Christoph Holz bei nur drei Treffern. Ganz nebenbei war er aber auch Chef-Provokateur auf dem Spielfeld. Sehr zum Missfallen der Illtaler Zuschauer in der Halle. Die Anhänger der Zebras freuten sich dafür über die Leistung ihrer Mannschaft, die schnell mit 5:1 (12. Minute), dann 8:4 (21.) führte.

Wenig später trat aber HFI-Rückraumspieler Alexander Herzig auf Außen aggressiv gegen Tobias Alt aus der Abwehr heraus und traf den Homburger versehentlich im Gesicht. Die Schiedsrichter berieten sich kurz und warfen den Rückraumspieler vom Feld. „Ich hätte das nicht so gepfiffen“, sagte Herzig zu der Entscheidung, die die aufgeheizte Stimmung unter den rund 200 Zuschauern weiter befeuerte.

Illtal setzte sich auch dank eines besonders in der Anfangsphase herausragenden Tobias Krumm im Tor und einer rigorosen Abwehr bis zur Pause auf 13:10 ab. Doch Homburg biss sich zurück, drehte das Spiel nach dem Seitenwechsel über 16:16 (45.) auf 22:19 (56.). Sekunden vor Schluss sahen die Hausherren schon wie die sicheren Sieger aus. Doch dann kam Jungblut.

„Grandios. Also was man mit Kampf und Willen erreichen kann, hat man heute gesehen. Von der ganzen Mannschaft. Egal, ob derjenige gespielt hat oder nicht. Was von der Bank kam, die Auswechselspieler, auf dem Feld ist nur gepusht worden. Irre, wirklich irre. So ein Spiel habe ich selten mitgemacht“, war Illtals Kapitän Christoph Holz begeistert. „Die erste Halbzeit war die Abwehr so gut wie die ganze Saison noch nicht. Du hast gemerkt, dass wir gegen Leute spielen, die wir kennen. Da ist die Motivation bei 200 Prozent“, bestätigte sein Kollege Tobias Krumm, der meinte: „Jetzt haben wir frei. Jetzt können wir uns freuen. Ich würde sagen, wir haben einen Punkt gewonnen, sie haben einen Punkt gewonnen. Und jetzt feiern wir Weihnachten.“

Bei Homburg war die Stimmung weniger euphorisch: „Gerade die letzten fünf Minuten hatten wir technische Fehler drin. Vorne zwei Bälle verworfen, hinten zwei schnelle Tore kassiert. Und dann verlierst du so ein Spiel“, haderte Tobias Alt. Sein Versprecher – schließlich endete die Partie Remis – war ein Spiegelbild der Gemütslage. Nach Jungbluts Treffer tief ins Herz der Saarpfälzer fühlte sich die Punkteteilung tatsächlich wie eine Niederlage an. Auf der Gegenseite war es genau umgekehrt: Die Illtaler feierten sich trotz des Unentschiedens mit lauten Sprechchören als „Derbysieger“.

Die HF Illtal überwintern in der Oberliga auf Platz sechs (13:11 Punkte) Im ersten Spiel 2022 empfangen die HFI am Sonntag, 9. Januar um 18 Uhr die HSG Kastellaun/Simmern in der Hellberghalle.

18.12.2021 Handball Oberliga RPS TV Homburg (rot, TV) - HF Illtal (weiß, HF) 23:23 Im Foto v.l.n.r. Trainer Marcus Simowski (HF) jubelt Fotoquelle: Mohr/FNS Foto: Mohr/FNS

Illtals Johannes Zeyer versucht es gegen den Homburger David Szilagyi mit der Brechstange (linkes Bild). HFI-Trainer Marcus Simowski (rechtes Bild in der Mitte) schwört sein Team auf die Schlussphase ein. Foto: Mohr/FNS