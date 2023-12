Handball Wie die HF Illtal den Ex-Nationaltorwart knacken wollen

Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man schon beim Verlassen des Balls der Hand weiß, dass er sein Ziel finden wird. Wenn der gegnerische Torhüter nur zusehen kann und Momente später die Kugel in den Maschen hinter ihm einschlägt. Die HF Illtal haben am Torewerfen in dieser Saison besonders große Freude. Der beste Angriff der Handball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wird an diesem Samstag auf die Probe gestellt. Um 19 Uhr ist mit der SG Saulheim nicht nur der Tabellendritte und eine der besten Defensiven der Liga zu Gast in der Eppelborner Hellberghalle, sondern auch ein Mann, der schon im Tor der Nationalmannschaft stand. Es kommt selten vor, dass Oberliga-Handballer auf derart hochdekorierte Gegenspieler treffen.