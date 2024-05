Handball-Oberliga Können die HF Illtal ihre englische Woche krönen?

Besser hätte die englische Woche für die Handballfreunde (HF) Illtal in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bisher kaum laufen können. Auch ohne ihren am Fuß verletzten Kapitän und Torjäger Max Mees besiegten sie am vergangenen Samstag auswärts die SG Saulheim mit 29:26 (15:14), ehe sie am Dienstag in der Eppelborner Hellberghalle einen 29:25 (12:10)-Heimsieg über die HSG Kastellaun/Simmern nachlegen konnten.