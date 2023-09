Handball Wieso sich die HF nicht als Absteiger sehen

Das mit dem Kennenlernen ist ja immer so eine Sache. Am Anfang weiß man nie so recht, was einen erwartet. Jeder bringt seine Ecken und Kanten, seine Eigenarten und Ticks mit. Man muss sich erst einmal finden. Und vor allem regelmäßig miteinander zurechtkommen. Aber wenn der erste und auch der zweite Eindruck stimmen, lässt man sich gerne auf das ein, was in den nächsten Wochen und Monaten noch kommen mag.