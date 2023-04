Investor soll Fachbüro mit Prüfung beauftragen Kreisverkehr soll Einkaufszentrum Hierscheider Graben anbinden

Der Gemeinderat Eppelborn wird in seiner Sitzung am Mittwoch, 19. April, ab 18 Uhr im Big Eppel über den Bebauungsplan Hierscheider Graben beraten und Entschlüsse fassen. Hier soll ein Einkaufszentrum entstehen. Die Fraktion der Grünen hat im Vorfeld Bürgermeister Andreas Feld (SPD) gebeten, die „Prüfung der Realisierung eines Kreisverkehrsplatzes am Ortseingang von Eppelborn aus Richtung Hierschied im Bereich EKZ“ in die Tagesordnung aufzunehmen.