Eine Show im Big Eppel, die alle Sinne berühren will Große Dinnershow in Eppelborn mit Zauberer Maxim Maurice – alle Infos zum Event

Erst kurz vor Weihnachten, erzählt Fabian Freytag, habe er die Zusage für den Big Eppel in Eppelborn bekommen, dann musste es schnell gehen. „Gestanden hat außer der Idee noch gar nichts. Weder das Menü, noch die Künstler. Dass ich mit Philipp arbeiten will, war für mich allerdings von Anfang an klar“, erzählt Freytag.