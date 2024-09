Feier im Kreise der Familie Gnadenhochzeit in Wiesbach: 70 Jahre durch dick und dünn

Beim Besuch des Bürgermeisters berichtet Gerhard Valentin auch, dass er nach dem Krieg von Magdeburg quer durch Deutschland zurück nach Hause gelaufen sei und dass er seine Edeltrud 1954 in Heusweiler geheiratet hat. Gerhard, der gelernte Maurermeister, der schon sein gesamtes Leben lang in Wiesbach wohnt, ist tief in der Dorfgemeinschaft verwurzelt. So engagierte er sich über 70 Jahre mit Leidenschaft im Musikverein „Harmonie“ Wiesbach, wo er bis zu seinem 80. Geburtstag aktiv mitwirkte. Sein Einsatz wurde mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt, und darüber hinaus ist er auch Träger der goldenen Ehrennadel im Bund saarländischer Musikvereine. Auch beim Kraftsportverein „Herkules“ Wiesbach war er aktiv und brachte sich über viele Jahre im Verein ein.