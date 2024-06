Bubach-Calmesweiler Tag der offenen Baustelle in Sachen Glasfaser

In der Gemeinde Eppelborn ist in Macherbach der Glasfaserausbau bereits erfolgt, die ersten Kunden sind bereits am Netz. Um auch in Bubach-Calmesweiler in Zukunft eine dauerhafte stabile Internetverbindung zu gewährleisten, ist es deshalb notwendig, Glasfaser vom Verteilerkasten bis zu einem eigenen Glasfaserhausanschluss zu verlegen. In Bubach-Calmesweiler haben die Bürger jetzt noch die Chance, die Ausbauquote zu erreichen. „Im Moment profitieren diejenigen, die sich für einen Anschluss entscheiden, weil die Anschlussgebühr kostenfrei ist“, erklärt Bürgermeister Andreas Feld. Der Verwaltungschef nahm sich ebenfalls die Zeit, um vor Ort mit interessierten Bürgern ins Gespräch zu kommen. Man sei natürlich bestrebt, die Ausbauquote an dieser Trasse zu erreichen, die nach Eppelborn verlegt werde.