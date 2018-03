später lesen Kurse Gesundheitskurs: Abnehmen und Laufen Teilen

Beim TV Eppelborn beginnt ein neuer Kurs. Bis zu sechs Kilo abnehmen und sechs Kilometer laufen/joggen können, das sind die Ziele des Kurses, der ab dem 18. und 25. März angeboten wird. Das Programm richtet sich an leicht Übergewichtige, an Personen, die noch nie dauerhaft gejoggt sind und an diejenigen, die wieder etwas für ihre Fitness tun möchten. Die Teilnahme kostet 100 Euro.