Gemeinderat Eppelborn Jetzt kommen drei leistungsstärkere Anlagen

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden bereits die Weichen für die Kommunalwahl in 2024 gestellt, die am Sonntag, 9. Juni, stattfindet. Gemeindewahlleiter ist von Amts wegen der Bürgermeister Andreas Feld. Zum stellvertretenden Wahlleiter bestätigte das Gremium den Wunsch der Verwaltung. Dieses Amt übernimmt Leo Peter von der Verwaltung, der in dieser Funktion schon öfter im Einsatz war. Normalerweise hat dieses Amt ein Beigeordneter inne. Da diese aber bei der Kommunalwahl kandidieren, sind sie für dieses Amt laut Kommunalvertretungsgesetz ausgeschlossen. Abgestimmt wurde auch für die Wahlbereiche (siehe „Info“).