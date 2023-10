Gemeinde Eppelborn sieht ihre Rechte beschnitten Eppelborn pocht auf Änderungen beim Landesentwicklungsplan

„Ich hab ’ne gute Nachricht und ’ne schlechte auch.“ Der Song des deutschen Musikers Danger Dan hätte als Einspieler gepasst bei der Mitteilung, die Bürgermeister Andreas Feld (CDU) am Ende der öffentlichen Sitzung dem Gemeinderat machte. Vor wenigen Tagen sei ein Brief vom Ministerium eingetroffen, dass die Gemeinde mit 800 000 Euro als Zuschuss für die Sanierung des Marktplatzes rechnen könne. „Damit sind wir sehr zufrieden“, sagte Feld. So weit, so gut. Dies sei aber noch keine verbindliche Zusage, denn das Projekt werde noch abschließend geprüft. Erst wenn der Zuwendungsbescheid tatsächlich da sei, könne die Gemeinde mit der Vergabe beginnen. Das sei voraussichtlich erst im Sommer 2024. Die schlechte Nachricht ist also, dass es noch mindestens ein Jahr dauern wird, bis der Marktplatz ein neues Gesicht bekommt.