Eppelborn schreibt Flächennutzungsplan fort Michelle Müller folgt auf Berthold Schmitt

Bei der letzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr musste das Gremium eine große Tagesordnung abarbeiten, was aber relativ zügig passierte, weil alle Punkte bereits in den jeweiligen Ausschüssen beraten und entsprechende Empfehlungen vorlagen. Vor dem Eintritt in die Tagesordnung wurde eine Schweigeminute für die erst kürzlich verstorbenen Ratsmitglieder Berthold Schmitt und Dr. Andrea Chlench gehalten. Nachgerückt für Berthold Schmitt ist Michelle Müller, die von Bürgermeister Andreas Feld als neues Gemeinderatsmitglied verpflichtet wurde. Michelle Müller gehört bereits dem Ortsrat Eppelborn an.