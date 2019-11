Gemeinderat Eppelborn : Heute tagt der Gemeinderat Eppelborn

Eppelborn Der Gemeinderat der Gemeinde Eppelborn kommt am heutigen Donnerstag, 7. November, 18 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses zur öffentlichen Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Entsendung eines Mitglieds in den Beirat der Kreisvolkshochschule Neunkirchen, die Neufassung der Satzung für die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Eppelborn in Bubach-Calmesweiler, Dirmingen und Hierscheid sowie ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplans Ortsmitte Dirmingen zur Errichtung eines Verbrauchermarktes.

