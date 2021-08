Eppelborn spendet : Eppelborner Literatur geht nach Frankfurt

Eppelborn Die Gemeinde übergibt rund 200 Medien an die Nationalbibliothek. Sie stehen damit erstmals weltweit zur Recherche zur Verfügung.

Die Gemeinde Eppelborn übergibt rund 200 Medien an die Deutsche Nationalbibliothek Rund 200 Medien, beziehungsweise mehr als 37 Kilogramm Vereins- und Festschriften, Bücher sowie Kalender und Musik-CDs aus dem Archiv der Gemeinde Eppelborn gingen diese Woche auf Reisen. Sie werden einen neuen Platz in der Deutschen Nationalbibliothek bekommen.

Die vollgepackten Kisten gehen nun als Schenkung an die Deutsche Nationalbibliothek mit Sitz in Frankfurt und Leipzig. Die Nationalbibliothek hat den Sammlungsauftrag, von jedem deutschsprachigen Medienwerk (Bücher, Musik, etc.) zwei Exemplare (eins für jeden Standort) zu sammeln und so dauerhaft für die Nachwelt zu sichern. Gerade Veröffentlichungen, die nicht über den Buchhandel angeboten wurden, wie Fest- und Vereinsschriften, fehlen oft komplett in der Deutschen Nationalbibliothek, da hierfür keine Pflichtexemplare abgegeben werden müssen. Alle nun versendeten Werke werden in Katalogen erfasst und der überwiegende Teil der abgegebenen Medien wird damit zum ersten Mal überhaupt wissenschaftlich erfasst.