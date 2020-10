Feuerwehrauto und Kletterhaus : Kita „Wirbelwind“ in Eppelborn erhält neue Spielgeräte

Eppelborn Das aktuelle Wetter lädt eher wenig dazu ein, sich im Freien aufzuhalten. Bei den Mädchen und Jungen in der kommunalen Kindertagesstätte „Wirbelwind“ in Bubach-Calmesweiler sieht das anders aus.

Als am Mittwochmorgen der Bagger die letzten Arbeiten auf dem Außengeländer hinter der Kita ausführte, drückten sich die Kinder ihre Nasen an den Fensterscheiben platt. Auf Kommando von Kita-Leiterin Heike Deutscher gab es trotz Dauerregens kein Halten mehr – schnell in die Gummistiefel und die Regenjacke an. Dann ging es für den Nachwuchs ins neue feuerrote Feuerwehrauto, das inmitten von Sandbergen stand und zum phantasievollen Spielen und Klettern einlud.