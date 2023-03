Ein Eldorado für Insekten und Käfer Wie tote Bäume Leben spenden

„Im Wald ist ein ganz schönes Durcheinander.“ Das bekommen Revierförster Ingo Piechotta und seine Kolleginnen und Kollegen vom Saarforst häufig zu hören. Spaziergänger stören sich an umgefallenen Bäumen, abgebrochenen Kronen und verfaulenden Wurzelstöcken. Das sterbende oder bereits tote Holz ist jedoch enorm wichtig für das Ökosystem Wald. Wissenswertes über das Projekt „Altholzinseln – neues Leben aus alten Bäumen“ können Wanderer jetzt an einer neuen Informationstafel nachlesen. Diese hängt seit dieser Woche oberhalb des Tannenhofs im Wald zwischen Eppelborn und Humes an einem aufpolierten alten Holzgestell.