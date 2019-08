Chinaschilf trifft Kugeldistel : Gartenführung durch Finkenrech

Dirmingen Unter dem Motto „Chinaschilf trifft Kugeldistel und Heckenkirsche“ bietet das Freizeitzentrum Finkenrech in Dirmingen am Sonntag, 1. September, eine neue Gartenführung an. Nach zwei sehr trockenen Sommern suchen viele Gartenliebhaber nach Stauden, die wenig gegossen werden müssen.

In trockenen, sonnigen Lagen fühlen sich zum Beispiel Zierlauch, Gewürze und Duftnesseln wohl. Besonders im Spätsommer und im Herbst stellen auch Gräser eine schöne Zierde im Staudenbeet dar. Als Alternativen für Buchsbaum, der immer öfter von Schädlingen befallen ist, bieten sich auch kleine Eiben oder die immergrüne Heckenkirsche an. Aber auch duftende Hecken sind möglich. Gästeführerin Agnes Schmal stellt den Teilnehmern während des informativen Rundgangs durch die Gartenanlage die unterschiedlichen Pflanzenarten vor, wie der Kreis weiter mitteilt. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Info-Point auf Finkenrech. Die Teilnahme an der Führung kostet vier Euro pro Person.