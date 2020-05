Kein Bild mit Seltenheitswert: Die Spieler des FV Eppelborn hatten in dieser Saison oft Grund zum Jubeln. Bei der Unterbrechung der Runde führten sie die Tabelle der Fußball-Saarlandliga an. Ob sie deshalb auch in die Oberliga aufsteigen dürfen, entscheidet sich beim virtuellen Verbandstag des Saarländischen Fußballverbandes am 9. Juni. Foto: Thiel Achim/Kerosino

Eppelborn Die Chancen, dass die Saarlandliga-Fußballer vom FV Eppelborn nächste Saison wieder eine Klasse höher in der Oberliga gegen den Ball treten, stehen gut. Entschieden wird das aber erst auf einem virtuellen Verbandstag des Saarländischen Fußballverbandes.

Wenn am 9. Juni der virtuelle Verbandstag des Saarländischen Fußballverbandes (SFV) stattfindet, wird dort in erster Linie der weitere Saisonverlauf – oder falls die Runde abgebrochen wird – die sportliche Wertung in den Spielklassen diskutiert. Eine Tendenz gibt es bereits. Den Vereinen liegt ein Antrag des Verbandes vor, wonach die Saison aufgrund der Corona-Pandemie in allen Ligen abgebrochen und der jeweilige Meister nach der so genannten Quotientenregelung ermittelt werden soll. Hierzu wird die Anzahl der Punkte zum Zeitpunkt der Unterbrechung durch die Zahl der ausgetragenen Spiele dividiert. Die Mannschaft mit dem höchsten Quotienten ist Meister und darf aufsteigen. Dass die Vereine zumindest dem Abbruch zustimmen, gilt als wahrscheinlich. Schließlich hatten im Vorfeld bereits rund drei Viertel der Vereine des SFV erklärt, dass sie die Saison nicht fortsetzen wollen.