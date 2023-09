Fußball Der Wahnsinn der frühen Gegentore

Zwischen Jubel und Frust lagen am Samstag im Eppelborner Illtalstadion rund 30 Meter: Die Spieler und Fans von Borussia Neunkirchen feierten nach dem Schlusspfiff gemeinsam singend in Höhe der Mittellinie. Einsam ging dagegen Sebastian Kleer, Trainer des FV Eppelborn, in Höhe der Strafraumgrenze kopfschüttelnd in Richtung Kabine. Nach der 1:2 (0:2)-Heimniederlage seiner Mannschaft vor etwa 350 Zuschauern war dem 40-Jährigen anzusehen, dass er viel gefrusteter war als bei den meisten Niederlagen zuvor. Der Grund hierfür: „Wir hatten dieses Spiel komplett im Griff, haben uns dann aber selbst rausgenommen, weil wir wieder Aussetzer hatten“, erklärte der Übungsleiter: „Das war nicht das erste Mal, dass uns das passiert ist, das geht schon seit Wochen so. Wenn man eigentlich besser ist als der Gegner, aber in entscheidenden Situationen dann viel, viel schlechter – dann verliert man halt.“