Fußball-Oberliga : FVE muss zwei Mal auswärts ran

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar - Gruppe Süd 05.03.2022 FV Eppelborn (rot, FVE) - TuS Mechtersheim (weiß, TUS) 3:3 Fotograf Mohr/FNS Im Foto v.l.n.r. Trainer Sebastian Kleer (FVE) Fotoquelle: Mohr/FNS Foto: Mohr/FNS

Eppelborn/Elversberg Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga: Der FV Eppelborn muss am Samstag zum schweren Auswärtsspiel nach Mülheim. Die SV Elversberg II empfängt den TSV Emmelshausen.

Fußball-Oberligist FV Eppelborn ist an diesem Samstag um 18 Uhr im ersten von zwei Auswärtsspielen in der Abstiegsrunde bei der SG Mülheim-Kärlich zu Gast. „Das ist ein starker Gegner“, sagt Trainer Sebastian Kleer vor der Reise zu den Mainzer Vorstädtern. Die Einschätzung bestätigt der Blick auf die Tabelle: Dort liegt Mülheim-Kärlich auf Platz drei. Eppelborn steht auf Rang sieben – und blieb auf diesem auch am Mittwoch. Da hätte der TSV Emmelshausen die Chance gehabt, mit einem Sieg bei Schlusslicht FC Speyer an den Rot-Weißen vorbei zu ziehen, doch der TSV verlor die Begegnung mit 0:1.

Gegen Mülheim-Kärlich kann Eppelborn wieder auf Akif Yilmaz zurückgreifen, dessen Zwei-Spiele-Sperre wegen einer Roten Karte im Derby beim FC Wiesbach (0:6) abgelaufen ist. Dafür wird Albert Becker, der schon beim 2:1-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern II am vergangenen Samstag wegen eines Muskelfaserrisses passen musste, noch zwei bis drei Wochen fehlen. Mitte April soll auch Thomas Selensky, der wegen einer Knieverletzung seit vergangenem Herbst nicht mehr spielen konnte, wieder einsatzbereit sein. Erst Anfang Mai rechnet Kleer mit der Rückkehr von Marcel Ecker, der sich einen Muskelbündelriss zugezogen hat.

Nach der Partie in Mülheim spielt Eppelborn am 9. April um 17.30 Uhr erneut auswärts – im Hunsrück gegen Emmelshausen. Eine Woche danach darf der FV wieder zu Hause gegen den FSV Salmrohr ran.

Im Gegensatz zum Eppelborn hat die SV Elversberg II in der Oberliga-Abstiegsrunde an diesem Wochenende ein Heimspiel. Die Mannschaft von Trainer Marco Emich empfängt an diesem Sonntag um 14 Uhr den übernächsten Gegner von Eppelborn – den TSV Emmelshausen.