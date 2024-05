FV Eppelborn FV Eppelborn macht seine Hausaufgaben

Wird der FV Eppelborn an diesem Mittwoch Meister der Fußball-Saarlandliga? Nach dem 5:2 (2:1)-Erfolg am Samstag beim VfL Primstal hat er fünf Zähler Vorsprung auf Verfolger FC Hertha Wiesbach, dessen Heimspiel am Freitag gegen den Tabellenfünften SV Hasborn ausfiel. Die Partie wird an diesem Mittwoch um 19 Uhr nachgeholt. Gewinnt die Hertha nicht, würde der FV Eppelborn vor dem letzten Saisonspiel an diesem Sonntag um 15 Uhr zu Hause gegen den Drittletzten SV Bliesmengen-Bolchen als Titelträger feststehen.