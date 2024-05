FV Eppelborn Aufstieg, Abstieg, Abschied: alles an einem Tag?

Holt Sebastian Kleer in seinem mutmaßlich letzten Spiel als Trainer des FV Eppelborn den Titel? Gewinnt seine Mannschaft an diesem Sonntag um 15 Uhr ihr Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten Tabellendrittletzten SV Bliesmengen-Bolchen, dann wäre der FV Eppelborn zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte sicher Meister und würde in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aufsteigen. Der Spitzenreiter geht mit zwei Punkten Vorsprung auf den Lokalrivalen FC Hertha Wiesbach, der zeitgleich beim Tabellenvierten Borussia Neunkirchen spielt, in das Saisonfinale.