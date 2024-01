Hallenmasters Verstärkung vor dem Schaulaufen in der Halle

Die ersten Verstärkungen für kommende Saison sind an Land gezogen: Fußball-Saarlandligist FV Eppelborn hat kurz vor dem eigenen Hallenmasters-Qualifikationsturnier um den „Möbel-Arop-Cup“, bei dem es an diesem Wochenende um 54 Wertungspunkte geht, zwei Neuzugänge bekannt gegeben. Stürmer Valdrin Dakaj, der berufsbedingt im vergangenen Sommer nach Berlin gezogen ist, kehrt ins Saarland zurück. Dakaj war in der Spielzeit 2022/2023 mit 21 Treffern in 28 Begegnungen Eppelborns Top-Torschütze. Aktuell läuft der 27-Jährige für Polar Pinguin Berlin in der Landesliga auf. In elf Einsätzen erzielte er 16 Tore. „Es ist schön, dass Valdrin nach seiner Rückkehr ins Saarland wieder für uns spielen möchte“, freut sich FV-Sportvorstand Uwe Detzler.