Fußball-Saarlandliga Abgezockter FV gewinnt das Kreis-Derby

Die stolze Serie hat gehalten: Fußball-Saarlandligist FV Eppelborn bleibt in dieser Saison auswärts ungeschlagen. Am Sonntag setzte sich der FV in einem bis kurz vor Schluss spannenden Derby vor rund 350 Zuschauern beim Aufsteiger SV Preußen Merchweiler mit 2:0 (1:0) durch.