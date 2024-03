Fußball FV Eppelborn: Warum Kleer nichts gegen eine „Verlängerung“ hätte

Kommt der Abschied später als gedacht? Trainer Sebastian Kleer, der den Fußball-Saarlandligisten FV Eppelborn in Richtung des Verbandsligisten Hellas Bildstock verlässt (wir berichteten), soll bei den Rot-Weißen eigentlich am 26. Mai zum letzten Mal auf der Bank sitzen. Dann bestreitet der FV Eppelborn sein letztes Saisonspiel zu Hause gegen den SV Bliesmengen-Bolchen. Doch es scheint gut möglich, dass es für Kleer eine „Verlängerung“ von zwei Spielen gibt. Denn die Eppelborner sind die Mannschaft der Stunde in der Saarlandliga – und sie haben beste Chancen, als Tabellenzweiter die Aufstiegsspiele zur Oberliga zu erreichen. „Da hätte ich schon Lust drauf“, sagt Kleer: „Ich habe bisher weder als Spieler noch als Trainer an Aufstiegsspielen teilgenommen, die ja schon eine besondere Atmosphäre haben.“ Der 40-Jährige ergänzt: „Und sich mit einem Aufstieg zu verabschieden, wäre natürlich mega.“