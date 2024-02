Fußball Mehr Brisanz in einem Derby geht nicht

Das Beste kommt nicht zum Schluss, sondern zu Beginn: An diesem Samstag um 15.30 Uhr erwartet der FV Eppelborn zum Start in die restliche Rückrunde den FC Hertha Wiesbach. Die Partie ist nicht nur das Gemeinde-Derby, sondern zusätzlich noch ein Spitzenspiel. Der FC Wiesbach, in Liga und Pokal 20 Mal in Folge ungeschlagen, kommt als Spitzenreiter zum FV Eppelborn, der auf Rang vier liegt. Angesichts von neun Punkten Rückstand auf den Tabellenführer sagt Eppelborns Trainer Sebastian Kleer: „Wir wollen in Schlagdistanz zu den oberen Plätzen bleiben. Insbesondere im Kampf um Rang zwei wird es wohl sehr eng werden.“ Er ergänzt: „Wenn wir gegen den FC Wiesbach verlieren, dann hat sich das Thema Platz eins für uns wohl erledigt.“