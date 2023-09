Fußball Das erste Duell der beiden Trainer

Vor zwölf Jahren haben sie gemeinsam den Trainerschein gemacht – jetzt treten sie zum ersten Mal als Cheftrainer gegeneinander an: 2011 haben sich Sebastian Kleer und Christian Schübelin an der Saarbrücker Hermann-Neuberger-Sportschule getroffen. Beide haben an einem Lehrgang für die Trainer-C-Lizenz – die heutige B-Lizenz – unter der Leitung der damaligen Verbandstrainerin Margit Kratz teilgenommen. An diesem Samstag trifft Kleer als Trainer des Fußball-Saarlandligisten FV Eppelborn um 15.30 Uhr zu Hause auf Borussia Neunkirchen, wo Schübelin seit Beginn der Saison das Übungsleiter-Amt innehat.