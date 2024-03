Fußball Dank Selensky und Krauß weiter auf Kurs

Am Schluss gab es noch ein wenig Ärger, doch der war schnell verflogen: Die Spieler des Tabellenzweiten FV Eppelborn bildeten am Samstag kurz nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg im Topduell in der Fußball-Saarlandliga gegen den SV Hasborn auf dem Spielfeld einen Kreis. Zunächst gab es ein paar lobende Worte von Trainer Sebastian Kleer, dann tanzten die Akteure im Kreis und sangen „Derby-Sieger, Derby-Sieger“. Kleer war bestens gelaunt, obwohl er nur wenige Minuten zuvor über eine Szene so sauer war, dass er von Schiedsrichter Marco Niebergall in der 89. Minute eine Rote Karte bekam. „Ich war nicht frech, aber ich war laut“, antwortete der 40-Jährige auf die Frage, warum er den Feldverweis kassiert habe.