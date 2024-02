Fußball Erst Derby-Doppelpack, dann Dienst

Ausgelassen jubelten und tanzten die Spieler des Fußball-Saarlandligisten FV Eppelborn am Samstag nach dem Schlusspfiff des Derbys gegen den FC Hertha Wiesbach im Illtalstadion. Sie hatten soeben mit dem 3:0 (1:0)-Heimsieg vor etwa 800 Zuschauern dem Lokalrivalen und Tabellenführer zum zweiten Mal in dieser Saison ein Bein gestellt und dessen beeindruckende Serie zerstört. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Kleer setzte das nächste Ausrufezeichen. Denn auch das Hinspiel in Wiesbach hatten die Rot-Weißen gewonnen. Der 3:1-Erfolg der Eppelborner war die letzte Niederlage der Hertha.